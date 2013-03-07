Кужель: убийство Щербаня не мог организовать никто, кроме спецслужб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в суде на допросе в качестве свидетеля по делу об убийстве депутата и бизнесмена Е.Щербаня в 1996 году.

А.Кужель допустила, что причиной убийства стало именно то, что он “полез в большую политику”, “это убийство не мог организовать никто, кроме спецслужб”.

А.Кужель также отметила, что по состоянию на середину 90-х годов Е.Щербань был одним из самых влиятельных в украинском бизнесе.

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По убеждению свидетеля, для того, чтобы дать ответ на вопрос, кто заказал убийство Е.Щербаня, нужно определить, кому после его смерти перешло его состояние, поскольку “Евгений был самым богатым человеком, а его сыновья после его смерти остались ни с чем”.