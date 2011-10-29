Мороз: без социализма у Украины нет будущего

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что без идеологических принципов социализма в страны нет будущего.

На этом он акцентировал во время выступления на торжественном мероприятии в честь 20-летия СПУ.

По его убеждению, сила СПУ - в ее последовательности и верности идее социализма.

«Мы в уставных документах, в программных заявлениях не изменили ни одного слова, хотя уже прошло два десятка лет со дня образования Соцпартии. Это потому, что все наши слова справедливы и актуальны», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Он заявил, чт СПУ переживает непростые времена. «Но перспектива для Украины и ее людей - за нами, за социальной справедливостью, потому что без социализма, без его идеологических принципов нет будущего у Украины», - отметил лидер социалистов.

А.МОРОЗ напомнил, что лозунг партии «За социализм, демократию, прогресс» остается актуальным и сейчас.