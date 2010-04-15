Турчинов знает, на что Россия согласна выменять дешевый газ
"Там очень прагматичные люди"
Россия может снизить цену на газ только в обмен на ограничение суверенитета Украины.
Об этом заявил бывший первый вице-премьер Александр Турчинов в эфире 5 канала.
"Украина должна покупать газ по рыночным ценам и находить компенсаторы...или платить политическими уступками, уступками в вопросах собственной независимости за уменьшение цены", - отметил он.
"Я убеждался много раз во время переговоров с российской стороной, там очень прагматичные люди и они не являются меценатами нашей страны", - подчеркнул Турчинов.
"Чтобы уменьшить стоимость газа и продавать его Украине ниже, чем они продают его в Европу, ниже, чем рыночные цены, они будут требовать очень серьезные уступки", - убежден он.
По словам бывшего чиновника, "это будет касаться Черноморского флота или каких-то других стратегических интересов России на территории Украины".
"В любом варианте - это будет ограничение нашего суверенитета, нашей независимости", - подчеркнул Турчинов.