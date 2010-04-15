УРП «Собор» требует показать на 1-м канале фильм Вайды «Катынь»

УРП «Собор» требует в дни траура в Польше показать на Первом национальном фильм польского режиссера Анджея ВАЙДЫ “Катынь”.

Как сообщили УНИАН в партии, с таким требованием к Кабинету министров Украины и Государственному комитету по телевидению и радиовещанию обратился председатель УРП "Собор" Анатолий МАТВИЕНКО.

Он напомнил, что в эти дни исполняется 70 лет “Катынского преступления”. По мнению председателя УРП "Собор", выдающимся произведением об этой трагедии является фильм А.ВАЙДЫ «Катынь», созданный в 2007 году. В основу фильма положена книга Анджея МУЛЯРЧИКА „Post mortem - Катынская история”.

В УРП “Собор” подчеркивают, что этот фильм называют важнейшим проектом А.ВАЙДЫ. «Катынь» рассказывает историю женщин - матерей, сестер, дочерей офицеров Польской армии, которые были массово казнены в Катынском лесу силами НКВД по приказу Сталина.

«Фильм “Катынь” недавно демонстрировало в прайм-тайме центральное телевидение Российской Федерации. Между тем в Украине этот фильм видел лишь узкий круг зрителей. Считаем, что для развития добрососедских отношений между Украиной и Польшей, а также для углубления взаимопонимания наших народов в болезненных вопросах истории стоит показать фильм режиссера Анджея ВАЙДЫ «Катынь» в прайм-тайме на Первом национальном канале Украины”, - отметил А.МАТВИЕНКО.