Янукович за позитивное для коалиции решение КС будет «Господа Бога молить»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что очень хочет, надеется и верит, что Конституционный Суд признает действующую коалицию в Верховной Раде легитимной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с лидерами партий, общественных и политических объединений, которая состоялась сегодня в Администрации Президента.

“Я хочу вам откровенно сказать с этой трибуны и всему украинскому народу: я очень хочу, чтобы Конституционный Суд принял положительное решение (по коалиции в ВР – УНИАН), чтобы у нас была стабильность, чтобы у нас не было досрочных выборов, чтобы мы хотя бы 2,5 года могли поработать. Я очень этого хочу. Это крайне необходимо нашей стране”, - сказал Президент.

Он также подверг жесткой критике позицию политических оппонентов, которые пытаются “запрещенным путем влиять на КС, рассказывая, что кто-то ходит в этот суд с миллионами. Это все ложь”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ и выразил надежду, что Конституционный Суд примет решение “где-то за неделю”.

“Безусловно, если КС примет отрицательное решение, я его выполню как гарант Конституции. Это будет означать, что мы в ближайшее время после соответствующих консультаций пойдем на досрочные (парламентские) выборы. Это очень плохо для страны. Но это будет вынужденное решение. Надеюсь, верю, буду Господа Бога молить, чтобы этого не произошло”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.