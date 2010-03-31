У Азарова заверяют, что в ближайшие дни цены на бензин снизятся

В ближайшие дни цены на нефтепродукты в Украине будут снижены на 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута между правительством и нефтетрейдерами.

«На 5% все цены будут снижены», - сказал А.КЛЮЕВ, отметив, что некоторые нефтетрейдеры уже снизили цену.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 19 по 26 марта 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 5,5% - с 6,78 грн./литр до 7,15 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 4,2% - с 7,33 грн./литр до 7,64 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 4,2% - с 7,80 грн./литр до 8,13 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 5,5% - с 6,76 грн./литр до 7,13 грн./литр