За лишение Бандеры и Шухевича звания Героя голосовала треть депутатов

Житомирский областной совет не поддержал обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ об отмене указа его предшественника Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого обращения проголосовала лишь треть депутатов облсовета - от КПУ, СПУ и часть депутатов от Блока Литвина и Партии регионов. Инициатором обращения выступила фракция СПУ.

Авторы обращения также просили отменить указ о присвоении Роману Шухевичу звания Героя Украины.

Перед голосованием в облсовете состоялась дискуссия, в ходе которой депутаты от КПУ и СПУ, а также лидеры ветеранских организаций области опровергали важную роль С.Бандеры в национально-освободительном движении Украины и вклад ОУН в борьбу за независимость.

В то же время член фракции БЮТ Виктор ТИТОВ назвал обращение странным.