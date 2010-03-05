УНП опровергает заявление о подписании соглашения с Партией регионов

Украинская народная партия уполномочена заявить, что депутаты из группы УНП никогда не согласовывали и не подписывали никакого коалиционного соглашения с Партией регионов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Украинской народной партии.

“Депутатская группа Украинской народная партия настаивает на том, что формирование коалиции должно происходить на законных конституционных основаниях”, - отмечается в документе.

Кроме того, УНП не видит себя ни в каком формате коалиции при участии своих идеологических противников - Коммунистической партии Украины.

Члены Украинской народной партии считают заявление представителя "Народной самообороны" Юрия ГРЫМЧАКА о поддержке УНП коалиции сознательной провокацией, направленной на дискредитацию партии.

“Украинская народная партия подтверждает, что распространила среди народных депутатов Меморандум об условиях, на которых может быть начат переговорный процесс о формировании коалиции единения во имя реформ. Только после согласования этого документа со стороны потенциальных участников переговоров, может начаться переговорный процесс и, в случае достижения согласия, сформировано парламентское большинство на основе соблюдения законов и Конституции Украины”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта, народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Ю.ГРЫМЧАК заявил, что коалиционное соглашение с Партией регионов готовы подписать 25 депутатов от НУ-НС.

Ю.ГРЫМЧАК отметил, что ему продемонстрировали список с подписями народных депутатов от НУ-НС. По словам депутата, поскольку он имеет хорошую зрительную память, этот список запомнил.

На пресс-конференции журналистам продемонстрировали якобы приложение к коалиционному соглашению между фракциями Партии регионов и НУ-НС, в котором были фамилии 25 народных депутатов, но в списке не было их подписей. В этом списке были фамилии нескольких депутатов из группы УНП.