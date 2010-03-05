УНП предлагает Януковичу подписать идеологический Меморандум

Украинская народная партия призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отказаться от силового сценария формирования парламентской коалиции «тушками внефракционных депутатов» - путем подкупа, угроз или откровенного давления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

УНП требует опираться на легитимные парламентские политические силы и Конституцию, начав переговорный процесс с фракциями на основе Меморандума об условиях формирования коалиции. УНП считает, что это предотвратит сценарий деления Украины на «черную» и «белую» и будет способствовать единению под желто-голубым национальным флагом, отметили в пресс-службе.

Украинская народная партия призывает Президента Украины и Партию регионов исходить из необходимости объединения для проведения быстрых и неотложных реформ в социально-экономической сфере, обеспечения эффективной и согласованной работы исполнительной власти и региональных элит, единения украинской нации во имя достижения общей цели – вывода Украины из кризисной ситуации, в первую очередь, в экономике. Для этого УНП предложила всем потенциальным участникам коалиции сплотиться во имя реформ, - в частности членам фракции НУ-НС, - подписать Меморандум, который содержит ряд принципиальных требований.

Предпосылкой начала переговорного процесса Украинская народная партия определяет согласование следующих принципиальных положений:

1. Концентрация усилий будущей коалиции и правительства на решении исключительно экономических проблем, укрощении коррупции и необходимости реформ правоохранительной и судебной системы. Определение четкого перечня первоочередных реформ и сроков их реализации.

2. Объявление моратория на вопросы, которые могут вызвать противоречия в будущей коалиции и обществе, - внесение изменений в законодательство, которое регулирует языковую политику в государстве, отмена нормотворческих актов предыдущего Президента Украины о почтении памяти жертв Голодомора, пересмотр признания ОУН-УПА на государственном уровне, свертывание интеграционных процессов с НАТО, недопустимость передачи ГТС из государственной собственности и управления, соблюдение требований о выводе Черноморского Флота РФ с территории Украины в 2017 году.

3. Проведение переговоров по формированию коалиции на принципах равноправия, включения всех субъектов формирования коалиции в состав правительства на принципах профессиональности.

4. Готовность участников переговорного процесса к одновременному утверждению персонального состава правительства и программы действий коалиционного правительства. Предварительное утверждение этих требований в виде законодательных инициатив и подписание Президентом Украины.