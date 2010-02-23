У Литвина подтвердили, то завтра внеочередного заседания ВР не будет

Завтра, 24 февраля, внеочередного заседания парламента Украины не будет. Об этом сказала в интервью агентству УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА Ольга ЧЕРНАЯ.

По ее словам, это связано с ненадлежащим оформлением документов для проведения внеочередного заседания со стороны фракции БЮТ, а также “из-за отсутствия предмета рассмотрения”. О.ЧЕРНАЯ отметила, что фракция БЮТ настаивала на рассмотрении на внеочередном заседании проекта постановления об отставке правительства, внесенного представителями фракции Партии регионов. В то же время она напомнила, что данный проект постановления был отправлен на доработку, поскольку технически был неправильно оформлен. По ее словам, в такой ситуации получается, что нечего рассматривать на внеочередном заседании парламента. Пресс-секретарь отметила, что фракция БЮТ отказалась регистрировать свой проект постановления по данному поводу.

О.ЧОРНАЯ отметила, что в соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины В.ЛИТВИНА подписи под представлением о проведении внеочередного заседания собирались только на бланках, которые заверены в отделе кадров. По ее словам, фракция БЮТ этого требования не выполнила, поэтому и было отказано в проведении заседания. При этом она отметила, что возникла довольно странная ситуация с подписью народного депутата Украины от БЮТ Виталия БАРВИНЕНКО, которая была одной из 150 (именно столько нужно подписей для созыва заседания - УНИАН) под представлением о внеочередном заседании. УНИАН располагает фотокопией заявления В.БАРВИНЕНКО, который не подтверждает “свою подпись на документах, связанных с созывом внеочередной сессии Верховной Рады Украины, инициированным фракцией БЮТ на 24 февраля 2010 года, и ответственно заявляю о том, что не подписывал подобных документов, и никому не доверял право своей подписи». В то же время О.ЧЕРНАЯ сообщила УНИАН, что тогда представители БЮТ принесли “все же от него какое-то там заявление, что он ставит свою подпись, но он в это время был в Одессе”.