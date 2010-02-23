В ПР увидели, что Тимошенко признает только два мнения - свое и неправильное

Вчера вечером своим заявлением Тимошенко показала, что у нее нет ни малейшего понимания демократии. Она проиграла президентские выборы, и ее реакция на поражение – все менее и менее адекватная. Такой набор утверждений содержится в распространенном сегодня пресс-службой ПР заявлении Партии Регионов в ответ на вчерашнее обращение Юлии Тимошенко к народу Украины.

Сначала она пыталась подорвать доверие к избирательному процессу. Все группы международных наблюдателей заявили, что она неправа, и должна признать результаты выборов, отмечается в заявлении. «Потом она попыталась подорвать доверие к международным наблюдателям, но Высший административный суд Украины не принял ее слабые аргументы. После этого она пыталась подорвать доверие к Высшему административному суду Украины, утверждая, что суд не принимает ее ходатайства. Теперь она поднимает истерику и пытается воссоздать несуществующую коалицию в Раде. Коалиция прекратила существование из-за ее провального руководства, катастрофической экономической политики и неадекватного, диктаторского поведения».

Верховная Рада отвергнет Тимошенко, утверждают в ПР, – «так же, как это сделал народ Украины, как это сделало международное сообщество, и как это сделал Высший административный суд Украины». Но «когда все ее отвергнут, она все равно будет продолжать всех обвинять. Потому, что она признает только два мнения: ее и неправильное. Тимошенко считает, что каждый, кто с ней не согласен – преступник, подрывающий независимость Украины».

Регионалы считают, что лидер БЮТ должна остановиться и подумать – «и может быть после этого она придет к правильному выводу. Виновата она, а не все вокруг». И прочат, что Тимошенко «скоро займет свое законное место в оппозиции».