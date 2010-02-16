Партия регионов за перенос местных выборов на осень

Партия регионов будет голосовать за перенесение очередных выборов депутатов местных советов, а также сельских, поселковых, городских председателей, назначенных Верховной Радой на 30 мая 2010 года, на осень.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ в эфире 5 канала.

«Мы, предварительно обсуждая, приняли решение провести выборы осенью», - сказал он.

По словам С. КИВАЛОВА, сегодня на проведение выборов в государственном бюджете нет средств. Также он подчеркнул, что перед выборами необходимо внести изменения в избирательное законодательство, в частности, принять решение о проведении выборов в местные советы по мажоритарной системе.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля народный депутат от "Нашей Украины - Народной самообороны" Оксана БИЛОЗИР зарегистрировала в ВР проект постановления, которым предлагается перенести дату очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей с 30 мая 2010 года на 26 сентября 2010 года.

15 февраля заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО (представитель БЮТ) зарегистрировал проект постановления, которым предлагается перенести местные выборы на 27 марта 2011 года.