Избирательная кампания 2009–2010: пейзаж перед битвой

Правда ли, что в мельтешении кандидатов второго-третьего эшелонов нет никакого смысла? Ни в коем случае! Их активность может сыграть заметную роль для ослабления кризиса…

Всё. Политический сезон можно считать законченным, если игнорировать намеки, обещания и угрозы при случае согнать парламентариев на очередную внеочередную сессию. Занавес опустился в ожидании следующей пьесы – с сентября начнут играть «Борьбу за престол».

Но вот что удивительно: дислокация и диспозиция актеров осталась практически без изменений – такими же, как и зимой, когда сезон только начинался. Несмотря на бурные события минувших месяцев, несмотря на экономический кризис, несмотря на интриги и контр-интриги «коалициады», несмотря на измены перебежчиков, на бурный пиар и анти-пиар… И особенно несмотря на «продвинутый креатифф» и разнообразные «грязные технологии».

Есть в этом что-то от Зазеркалья, где, как известно, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на одном месте. (Потому что, если хочешь попасть куда-нибудь ещё – нужно бежать хотя бы вдвое быстрее).

Как полгода и год, и полтора года назад, единственными реальными претендентами на президентское кресло остаются двое: леди премьер Юлия Тимошенко и лидер оппозиции (или, по крайней мере, Партии регионов) Виктор Янукович.

А это значит, что практически ничего не изменилось. Ни от почти мистического, попахивающего чернокнижничеством обещания Президента Виктора Ющенко относительно собственной политической реинкарнации. Ни от отчаянной психической атаки подающего надежды Арсения Яценюка. Ни от шаманского камлания нового-старого спикера Владимира Литвина, не устающего повторять, что он твердо уверен в своей победе и что только он и нужен стране.

Об остальных объявившихся и потенциальных «олимпийцах» («главное не победа, а участие») – вроде Тигипко, Гриценко или Богословской – серьезно говорить и вовсе не приходится, хотя наверняка позже появятся еще более смешные кандидаты.

Сохранение позиций лидерами гонки – не только парадокс, но и какая-то системная загадка. Ведь не секрет, что после того, как каждый из них дважды попремьерствовал, неприятие этих политиков буквально зашкаливает – в том числе и у тех избирателей, которые собираются (и, скорей всего, будут) за них голосовать.

Сейчас, за полгода до выборов, эту загадку никак не объяснить одним лишь «эффектом второго тура», когда претендент получает не только «свои» голоса, но также голоса всех тех избирателей, для которых его победа представляется «меньшим злом» по сравнению с триумфом конкурирующего кандидата.

Ясность есть лишь относительно Ющенко. Хорошо это или плохо, но, похоже, это единственный украинский политик, который в смысле неприятия может дать любую фору Януковичу и Тимошенко. Дело дошло до того, что вождь ПР чуть было не согласился на самоубийственный альянс с БЮТ – в том числе и потому, что знал – сам факт отстранения Президента от власти будет воспринят обществом «на ура» – и, по крайней мере с этой стороны неприятностей ждать не приходится. (Неприятности ждали с другой стороны, и Виктору Федоровичу как-то сумели это объяснить – к большому огорчению Юлии Владимировны).

Мифы и легенды «третьей силы»

Тем не менее, казалось бы, в обществе должно расти ожидание и даже надежда на появление новых лиц – так называемой «третьей силы». Совершенно очевидно, что именно на этом строили (и продолжают строить) свои планы Яценюк, Литвин, Тигипко, а еще ранее – Луценко, Кинах и т.п.

Если бы все было так просто, то задолго до Яценюка в «рейтинговый» отрыв ушел бы… ну, хотя бы Анатолий Гриценко – его еще в бытность министром начали старательно «раскручивать», да и в смысле антуража Анатолий Степанович выглядит попрезентабельней Арсения Петровича. Опять же, экс-министр обороны очень органично смотрится в камуфляже (в народе растут авторитарные настроения, и камуфляж народу нравится).

Но – никак. Не получается. 1,5–2% президентского рейтинга Гриценко – и это при таких аксессуарах, при таких «раскрутчиках», и после стольких лет неустанных трудов! Я имею в виду – стольких лет, потраченных на «раскрутку», а не многолетнюю работу Анатолия Степановича на посту министра, а затем главы парламентского комитета.

Парадокс?

Возможно, отчасти в неудачах «молодого поколения» виноват упоминавшийся уже Юрий Луценко. На переломе 2006–2007 годов Юрий Витальевич оказался необыкновенно удачливым эксплуататором общественного неприятия противоборствующих лагерей, их вождей и самого этого противоборства. У Луценко был имидж «независимого», да еще и «обиженного властями». Плюс хорошо (по крайней мере, в то время) подвешенный язык. И, главное – позиционирование в формате: «Чума на оба ваших дома!»

Всё это обеспечило лидеру Народной самообороны невиданный (до появления «феномена Яценюка») рейтинговый взлет.

Но очень скоро «Терминатор» поспешно влил Самооборону в Блок НУ–НС – в один из «домов», на которые призывал «чуму» и на критике которых взращивал свой рейтинг. А затем (еще быстрее) сдал «домовладельца» Ющенко новой «домоправительнице» Тимошенко.

Конечно, этим он вернул себе кресло шефа МВД, но какой «облом» для избирателей, поверивших было в смену политических поколений и в «третью силу»!

Через полгода столичные избиратели, еще весной 2007 года буквально «фанатевшие» от Луценко, прокатили возглавляемый им альянс на киевских выборах 2008-го.

Это, равно как и неудача Гриценко и провал рейтинговых игрищ вокруг Яценюка, означает, что с некоторых пор разговоры о «новых людях» обществом воспринимаются плохо или даже вызывают идиосинкразию.

Украинский Избиратель, как Гамлет

Но эффект Луценко лишь усилил действие других, более системных факторов.

Прежде всего, определенный консерватизм наших избирателей. Точнее, то отчасти «консервативное», но также и прагматичное ощущение, о котором Гамлет говорит в финале своего хрестоматийного монолога и которое «внушает нам терпеть невзгоды наши…, неправду угнетателя, вельмож заносчивость» и т.д.

Это – тот самый страх перед неизвестностью, который заставляет «мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться!» С одним серьезнейшим уточнением: в отличие от пугавшей датского принца «неизвестности после смерти», наши кандидаты – не такая великая загадка. Как говорится у классика: подумаешь, бином Ньютона!.. Все-таки не такие они уж и «новые» – Литвин, Гриценко, Тигипко, Богословская и «киндер» Яценюк.

Каждый из них уже успел «запечатлеться», и трудно винить избирателей за то, что в их представлении образы этих политиков сильно расходятся с имиджем сильных, умных и возвышенных «спасителей Отечества» – какими видят себя сами претенденты и какими их без устали лепили в соответствующих штабах.

Кстати, если говорить об образах, существующих в массовом сознании, необходимо учитывать также и то, что никто из «нового поколения» не воспринимается как самостоятельная и независимая «творческая единица». За каждым тянется длинный шлейф политических и бизнесовых связей со «старой гвардией» – Кучмой, Ющенко, Тимошенко, Януковичем, а также – Ахметовым, Пинчуком, Фирташем и т.д., и т.п.

Этот аспект трудно переоценить. Достаточно вспомнить, как долго Юлия Тимошенко воспринималась исключительно в качестве… ну, скажем – креатуры Павла Лазаренко, и насколько сильно это тормозило её продвижение.

Наконец, пресловутый народный «консерватизм» имеет под собой мощное основание опыта. А именно: наблюдение за становлением нынешнего политического класса: Кравчук – Кучма – «дети Кучмы» (Ющенко, Янукович, Тимошенко, Литвин и др.) – настойчивая генерация «внуков» (Яценюк, Тигипко, Богословская, Луценко, Шуфрич и т.п.).

Можно ли на фоне этой «динамики развития» государства, экономики и «элиты» с чистой совестью упрекать наших избирателей за опасение – «как бы не стало ещё хуже» – и готовность поэтому «мириться лучше со знакомым злом»?

Другое дело, что проблема не в персоналиях, как бы одиозны они ни были, а в сформировавшемся механизме производства и самовоспроизводства «элиты» в целом. И по-человечески понятный «консерватизм» не только замораживает «знакомое зло», но еще и делает в принципе невозможным выход из спирали общей деградации.

Но, опять же, когда об этом пытаются говорить Яценюк или Богословская – им просто не верят.

«Олимпийское» неспокойствие

Означает ли вышесказанное, что в мельтешении кандидатов второго-третьего эшелонов нет совсем никакого смысла? Ни в коем случае! Их активность может сыграть весьма заметную роль. Прежде всего, для ослабления губительных последствий экономического кризиса.

И сами кандидаты, и их спонсоры будут тратить деньги. Конечно, гораздо меньше, чем нужно для спасения экономики… Но и это все-таки много лучше, чем нынешняя ситуация, когда многомиллиардные накопления бесцельно пылятся и тупо обесцениваются в далеких оффшорах.

Никто ведь не думает серьезно, что если эти средства не будут использованы как топливо избирательной кампании, – то тогда они будут вложены в «реальный сектор», в реорганизацию производств и т.д.? Нет, настолько наивных, чтобы верить в мудрость и патриотизм политиков и олигархов, уже практически не осталось.

Теперь они частично вернутся в страну. Конечно, нельзя ожидать, что «сектор избирательной кампании» сможет вытянуть экономику – но хоть каким-то «буфером» он станет. И это гораздо лучше, чем ничего.

Другой вопрос – зачем же политики и их спонсоры будут тратиться на заведомо безнадежное дело?

Ну, во-первых, некоторые – либо очень наглые, либо некритично доверяющие особо наглым штабистам – могут вовсе и не считать свое дело безнадежным.

Во-вторых, «олимпийцы» могут надеяться, надув (аля Яценюк) пузыри своих рейтингов, выгодно «продать» предвыборную «сдачу» и заявление о поддержке фаворита Имярек в обмен на должности и грядущие преференции.

Конечно, такие соглашения о предварительной поддержке и послепобедной раздаче «коврижек» потом (после победы) редко выполняются. Это только Виктора Ющенко удалось (дважды!) «раскрутить» на исполнение предвыборных договоренностей и таки выдвинуть Тимошенко в премьеры. И то, заметьте, после долгих уговоров, интриг, призывов к совести и к единству «помаранчевой команды».

Юлия Владимировна и Виктор Федорович в этом смысле – не романтики. То есть совсем не романтики.

Но все будет определяться обстоятельствами. Скажем, когда перед досрочными выборами 2007 года Тимошенко договаривалась с Луценко, то она, может быть, вовсе и не собиралась на самом деле отдавать ему МВД. Однако чисто прагматически сложилось так, что выполнить обещанное оказалось более выгодным, – и Юрий Витальевич вернулся в министерство.

В любом случае, какие бы «разборки» ни ожидали победителей и «заявителей поддержки», на нынешнем этапе фавориты будут очень серьезно рассматривать соответствующие предложения. Не столько потому, что так уж поверят в дутые показатели «олимпийцев», столько потому, что поддержка липовых «рейтингоносцев» всегда использовалась в качестве алиби при манипуляциях с подсчетами результатов народного волеизъявления.

Манипулировать в этот раз собираются все, у кого только будет такая возможность. Поэтому на услуги «олимпийцев» будет и спрос, и даже конкуренция. До января 2010 года это будет самый рыночный и самый «работающий» сектор нашей экономики.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН