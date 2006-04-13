Заседание Киевсовета будет вести 24-летний друг сына Ющенко? (фото)

Новоизбранный мэр Киева Леонид Черновецкий предлагает на должность секретаря Киевсовета друга сына Президента Андрея Ющенко 24-летнего Олеся Довгого - сына председателя правления “Укртелекома” Станислава Довгого. Как сообщил УНИАН источник в киевской городской госадминистрации, переговоры мэра с фракцией БЮТ о создании большинства в горсовете затягиваются именно по этой причине, поскольку фракция БЮТ, первая по численности в Киевсовете, желает оставить эту должность за собой.

Чтобы провести на должность секретаря Олеся Довгого, мэр Киева вроде бы готов даже идти на союз с фракцией Партии регионов.

Должность секретаря совета фактически является второй в Киевсовете после должности городского председателя. Секретарь ведет сессии в случае отсутствия городского председателя и исполняет его обязанности в случае его болезни.