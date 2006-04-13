Жулинский и Лубкивский обозначат гуманитарную политику Президента. Брифинг в Секретариате

Завтра, 14 апреля, в 13.00 в Секретариате Президента (ул. Банковая, 11) состоится брифинг Советника Президента Украины – руководителя Главной службы гуманитарной политики Маркияна ЛУБКИВСКОГО и Председателя Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Николая ЖУЛИНСКОГО. Как сообщает пресс-служба главы государства, тема брифинга – гуманитарная политика Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

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