Участники марша за импичмент проводят митинг на Майдане Незалежности в Киеве (фото, видео)

Участники марша за принятие закона об импичменте проводят митинг на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, они требуют освободить лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, призывают президента Украины Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко уйти в отставку

В митинге участвует более 5 тыс. человек.

Во время шествия по центральным улицам к участникам акции присоединялись другие активисты.

"Мы сегодня понимаем, что страна движется не тем курсом, что мы обмануты, что новая жизнь не состоялась. Это очевидно. Жизнь по-новому состоялась только для тех, кто у власти. Жизнь по-новому для людей состоялась в виде бедности, заоблачных тарифов, давления коррупции, злоупотребления властью, развалившейся пенсионной реформой, коллапсом медицинской системы", - заявил со сцены представитель партии "Движение новых сил" Иван Слободяник.

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В свою очередь другой представитель "ДНС" Ольга Галабала заявила, что пришло время перестать требовать для бандитов тюрьмы, а посадить их в тюрьмы.

"Порошенко нам обещал посадить Януковича, вместо этого посадил Саакашвили. Такая наша реальность и позор этой власти", - заявила Галабала.

Трансляция телеканала "Zik"

Также на сцене присутствовали супруга Саакашвили Сандра, народные депутаты Юрий Деревянко, Владимир Парасюк, Егор Соболев и другие.