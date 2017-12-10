Участники шествия в центре Киева требуют освободить Саакашвили

Участники марша за принятие закона об импичменте прошлись по центральным улицам Киева с требованием освобождения бывшего председателя Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты прошлись по проезжей части бульвара Шевченко, проезжей части улицы Крещатик и подошли к Майдану Незалежности.

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Во время шествия участники акции скандировали "Мише свободу", "Мишу на свободу". Также они скандировали "Порошенко в отставку", "Руки прочь от НАБУ", "Марш миллионов", "Свободу политзаключенным", "Импичмент", "Украина, вставай" и другие.

Марш проходит без провокаций и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыск. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, но активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты выбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили.

В тот день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.

6 декабря стало известно, что Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Как сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, Саакашвили объявил голодовку.