Задержанный Саакашвили призвал украинцев завтра выйти на акцию "За импичмент"

Задержанный вчера силовиками экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили призвал украинцев завтра в Киеве принять участие в акции «За импичмент».

Об этом говорится в обнародованном в Facebook обращении Саакашвили.

«Уважаемые украинцы! Барыжные власти меня арестовали по лживым обвинениям. Таким образом они хотят запугать вас. Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию "За импичмент!". Вместе защитим Украину от коррупции и произвола», - отметил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря в Киеве состоялся «Марш за народный импичмент», организованный партией «Движение новых сил». В марше приняли участие более 5 тыс. человек.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, выломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили.

В тот день генпрокурор Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.

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6 декабря стало известно, что Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Как сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, Саакашвили объявил голодовку.