В ГПУ считают, что НАБУ создает видимость положительной работы

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что НАБУ пыталось создать искусственные условия для получения взятки с целью дальнейшего позитивного освещения результатов работы Антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на странице в Facebook.

Как сообщают в прокуратуре, 26 сентября в Службу безопасности Украины по собственной инициативе обратилась первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины с заявлением о совершении в отношении нее преступления - провокации взятки.

Читайте такжеПорошенко о конфликтах между правоохранительными органами: напоминают "латиноамериканский карнавал"

На основании имеющихся материалов 27 сентября следователи ГПУ внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления, СБУ безотлагательно начала комплекс негласных следственных (розыскных) действий.

Как рассказала Сарган, в ходе оперативных действий было зафиксировано неоднократные факты отказа должностным лицом ГМС о принятии незаконных решений относительно изготовления документов.

"Как выяснилось в ходе следствия, Титенков входил в состав организованной группы лиц, которая сформировалась в виде так называемого "тайного подразделения" НАБУ под руководством бывшего сотрудника МВД Украины и с ведома руководителя антикоррупционного бюро", - написала пресс-секретарь Генпрокурора.

"Целью деятельности организованной группы было искусственное создание условий для получения неправомерной выгоды должностными лицами, их незаконное привлечение к уголовной ответственности и дискредитация, а также дальнейшее позитивное освещение результатов и достижений НАБУ по борьбе с коррупцией", - добавила Сарган.

По ее словам, в состав данного объединения, "в нарушение закона, без конкурса" привлекались кадры из числа бывших правоохранителей "с соответствующими моральными качествами", которые бы способствовали их участию "в противоправных акциях по провокации подкупа". Материальное обеспечение этих правоохранителей, а также их так называемых спецопераций осуществлялось исключительно за счет государственных средств.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины заявляет о разоблачении в частном доме «тайного офиса» Национального антикоррупционного бюро Украины, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно».

Напомним, 30 ноября в НАБУ заявили, что накануне во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием».

По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тыс. долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Также в бюро отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины».

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ по предложению взятки. Она сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако тот продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что агенту НАБУ объявят о подозрении по ст. 370 (провокация взятки) и ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. По его мнению, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.