Агенту НАБУ, который пытался дать взятку чиновнице, сегодня объявят о подозрении

Агенту Национального антикоррупционного бюро Украины, которого вчера задержали во время попытки дать взятку первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой, сегодня объявят о подозрении. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В ходе двухмесячного контроля за подготовкой к провокации и даче взятки мы установили, что к этому причастен ряд негласных штатных сотрудников, а также официальных работников НАБУ. Все они будут допрошены. Агенту, который вчера был задержан, сегодня будет вручено подозрение. Относительно того, будет ли такое подозрение (вручено) другим, зависит от их показаний и от решения следователей", - сказал он.

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Луценко уточнил, что агенту НАБУ объявят о подозрении по статьям 370 (провокация взятки), а также 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.

Как заявил генпрокурор, в ходе расследования возможной коррупционной схемы в ГМСУ агент НАБУ предлагал чиновнику миграционной службы легализовать пребывание в Украине несуществующих иностранных граждан.

«А вчера агента НАБУ задержали за попытку дать взятку в размере 15 тыс. долларов, чтобы легализовать пребывание в Украине гражданина Ирана», - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, в НАБУ заявили, что 29 ноября во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя ГМС оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием».

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По информации НАБУ, ему инкриминируют провокацию взятки.

Также в НАБУ опровергли информацию о том, что "агент НАБУ" якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю ГМСУ "большие суммы взяток".

«Согласно материалам уголовного производства, чиновник ГМСУ сама неоднократно озвучивала требование о получении" поощрение "в сумме 30 000 долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины», - сообщили в Бюро.

Также в ведомстве отметили, с момента начала спецоперации в апреле 2017 задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников Бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционирована генеральным прокурором Украины».

В свою очередь сегодня первый заместитель председателя ГМСУ Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ по предложению взятки.

Чиновник сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала ему, однако он продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.