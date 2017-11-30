Скандал с обысками в НАБУ: замглавы ГМС заявила, что "самостоятельно" подала заявление в СБУ
По словам заявительницы, она не знала о том, что мужчина может быть связан с Национальным антикоррупционным бюро.
Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в Службу безопасности Украины о предложении ей взятки.
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Об этом чиновница сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».
«Я абсолютно самостоятельно ..., абсолютно инициативно обратилась с соответствующим заявлением в СБУ, где отметила, что мне как государственному служащему, как первому заместителю председателя ГМС Украины предложена взятка представителем иностранной инвестиционной компании под названием «Мобадала», человеком, имеющим установочные данные - Сергеем Титенковым за незаконное содействие в решении незаконной легализации иностранцев на территории Украины», - заявила Пимахова.
Она отметила, что «подавала заявление самостоятельно», не зная о том, что человек может быть связан с Национальным антикоррупционным бюро.
«Я совершенно не знала, что он является представителем или сотрудником НАБУ», - подчеркнула Пимахова.