Скандал с обысками в НАБУ: замглавы ГМС заявила, что "самостоятельно" подала заявление в СБУ

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в Службу безопасности Украины о предложении ей взятки.

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Об этом чиновница сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Я абсолютно самостоятельно ..., абсолютно инициативно обратилась с соответствующим заявлением в СБУ, где отметила, что мне как государственному служащему, как первому заместителю председателя ГМС Украины предложена взятка представителем иностранной инвестиционной компании под названием «Мобадала», человеком, имеющим установочные данные - Сергеем Титенковым за незаконное содействие в решении незаконной легализации иностранцев на территории Украины», - заявила Пимахова.

Она отметила, что «подавала заявление самостоятельно», не зная о том, что человек может быть связан с Национальным антикоррупционным бюро.

«Я совершенно не знала, что он является представителем или сотрудником НАБУ», - подчеркнула Пимахова.