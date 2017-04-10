Турчинов: в феврале 2014-го докладывать о вторжении РФ в Крым и событиях в других регионах некому было

В феврале 2014 года докладывать о передвижении российской техники в Крыму, так и о событиях в других регионах, было некому.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя события во время российского военного вторжения в Крым, пишет "Украинская правда".

"Когда я 22 февраля возглавил парламент, то докладывать о событиях как в Крыму, так и в других регионах, было практически некому. Не было ни местных администраций, ни руководителей силовых структур и разведки. Все это необходимо было создавать фактически с нуля. Поэтому, анализировать ход событий и докладывать о проблемах просто было некому", - рассказал Турчинов.

По его словам, только 28 февраля в экстренном режиме было завершено формирование руководства силовых структур, в тот же день состоялось первое заседание.