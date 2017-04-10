Это ограничивает возможности террористов: Евродепутат прокомментировал усиление контроля в "Шенгене"

Усиление контроля в шенгенской зоне не ограничивает передвижения граждан внутри ЕС и действует только на внешних границах. Об этом сообщил депутат Европарламента Эльмар Брок в интервью DW.

По его словам, ужесточение проверок касается только на границах «Шенгена», а в середине ЕС можно передвигаться как и раньше – свободно.

Брок отметил, что таким образом в ЕС пытаются реагировать на угрозы терроризма.

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«Ничего не обеспечивает абсолютной защиты. Это ограничивает возможности террористов, но угрозу таким образом полностью не устранишь. Мы должны усиливать защиту границ и охрану прибрежных зон, мы должны усиливать кооперацию спецслужб внутри Евросоюза, чтобы ловить таких "волков-одиночек". Полной защиты от злоумышленников, которые действуют и как нападающие-самоубийцы, не будет. Но максимальное ограничение их возможностей - обязанность Евросоюза. Усиление проверок на внешних границах ЕС будет способствовать его исполнению», - сказал он, добавив при этом, что усиленные проверки на внешних границах Шенгена касаются и граждан стран ЕС.

Как сообщал УНИАН ранее, Италия планирует временно восстановить контроль на границах страны, таким образом, временно приостановив действие Шенгена на своей территории.

Издание отмечает, что контроль на границах восстановят на время с 10 мая и до конца весны, а также наземных, воздушных и морских пунктах пропуска.