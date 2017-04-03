Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время взрыва в метро Петербурга

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом он написал в своем Twitter.

При этом он отметил, что сейчас выясняется нет ли среди погибших и пострадавших украинцев.

Читайте такжеТеракт в Петербурге: камеры "поймали" вероятного организатора взрыва

«Выясняем, украинцы не пострадали в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим», - написал он.

З'ясовуємо, чи українці не постраждали в Санкт-Петербурзі. Висловлюю співчуття сім'ям загиблих та постраждалим. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 3, 2017

Ранее США выразили соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Об этом сказано в официальном русскоязычном аккаунте Государственного департамента США в Twitter. "Потрясены и опечалены взрывами в Петербурге, в которых погибли и пострадали люди. Всем сердцем мы с жертвами, их семьями", - сказано в сообщении.