Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время взрыва в метро Петербурга

18:05, 03 апреля 2017
Политика
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В украинском МИД выясняют, не пострадали ли во время взрыва украинцы.

Взрыв в Петербурге / REUTERS

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом он написал в своем Twitter.

При этом он отметил, что сейчас выясняется нет ли среди погибших и пострадавших украинцев.

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«Выясняем, украинцы не пострадали в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим», - написал он.

Ранее США выразили соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Об этом сказано в официальном русскоязычном аккаунте Государственного департамента США в Twitter. "Потрясены и опечалены взрывами в Петербурге, в которых погибли и пострадали люди. Всем сердцем мы с жертвами, их семьями", - сказано в сообщении.

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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Теги: #Климкин#метро#взрыв