США выразили соболезнование в связи с гибелью людей в результате взрыва в Петербурге
Сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
Соединенные Штаты Америки выразили соболезнование семьям погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.
Об этом сказано в официальном русскоязычном аккаунте Государственного департамента США в Twitter.
"Потрясены и опечалены взрывами в Петербурге, в которых погибли и пострадали люди. Всем сердцем мы с жертвами, их семьями", - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.
По данным Следственного комитета РФ, «около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства».