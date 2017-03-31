Представители более 70 организаций из 28 стран мира написали открытое письмо к Порошенко и ВР

Ситуация, сложившаяся с представлением на рассмотрение Верховной Рады Украины нескольких законопроектов, в частности законопроекта №6175 от 13.03.2017, которые касаются изменений к Закону Украины "О гражданстве Украины" вызывает очень большие риски как для национальной безопасности Украины, так и для удержания консолидации украинцев, живущих в разных странах мира.

Об этом говорится в открытом обращении к Президенту и ВР Украины относительно ситуации, которая сложилась вокруг предложенных изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины", которое подписали более 100 украинских правозащитников и представителей более 70 организаций из 28 стран мира.

"В случае принятия любого из представленных законопроектов, по существующим статистическим данным, под риск "автоматического лишения" гражданства Украины подпадают более 2,5 млн украинцев. В частности, в зоне серьезного риска находятся граждане Украины, проживающие на территории оккупированного Крыма, неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей, которые вне собственной воли стали заложниками агрессивной политики Российской Федерации на этих территориях и вынужденно получили т.н. паспорта “де-факто властей”, действие которых в соответствии с украинским законодательством и международно-правовыми нормами не признается и не порождает никаких правовых последствий", - говорится в обращении.

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По мнению правозащитников, вместо того, чтобы консолидировать украинцев мира перед внешней угрозой со стороны агрессора, изменения к действующему закону “О гражданстве Украины” могут привести к фрагментации украинского общества и создать серьезные препятствия для успешной деоккупации части территории государства.

"Обращаем Ваше внимание на необходимость публичного, экспертного и общественного обсуждения широкого круга вопросов, связанных с множественным гражданством и защитой прав украинцев, которые проживают за пределами Украины (в частности несовершеннолетних), а также представителей различных национальных меньшинств в Украине", - говорится в обращении.

Правозащитники просят отсрочить рассмотрение всех поданных законопроектов и поспособствовать созданию Национальной Комиссии, которая "сможет профессионально разработать и донести обществу некую консолидированную позицию относительно множественного гражданства, с учетом анализа действующего украинского законодательства (в частности статьи 25 Конституции Украины, которая запрещает лишение гражданства), мирового опыта и новых тенденций глобального мира".

Как сообщал УНИАН, 13 марта президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве, которым предлагается приостанавливать украинское гражданство лиц, имеющих гражданство другой страны (№ 6175). Законопроектом, в частности, устанавливается, что гражданин Украины, который добровольно приобрел гражданство другого государства, считается таким, что обнаружил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины.