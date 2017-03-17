Украинцы за рубежом призвали публично обсудить вопрос двойного гражданства

Зарубежные украинцы требуют создания Национальной Комиссии для публичного экспертного и общественного обсуждения широкого круга вопросов, связанных с двойным гражданством и защитой прав зарубежных украинцев.

В частности, международная организация Global Ukraine 15 марта 2017 г. обратилась к Президенту Украины с соответствующей просьбой.

Читайте такжеПарубий призывает ускорить рассмотрение законопроекта о запрете двойного гражданства

“Уважаемый господин Президент! В связи с рисками связанными с законопроектом 6175 от 13.03.2017 г., просим Вас придержать рассмотрение законопроекта и поспособствовать созданию Национальной Комиссии для публичного экспертного и общественного обсуждения широкого круга вопросов, связанных с двойным гражданством и защитой прав зарубежных украинцев. Данная Национальная Комиссия будет работать с учетом анализа действующего украинского законодательства и с учетом мирового опыта, новых тенденций глобального мира”, - говорится в обращении организации.

В свою очередь, Украинско-Американская организация Razom for Ukraine (Украина, США) совместно с Canada - Ukraine International Assistance Fund - CUIA Fund (Канада), обнародовали свое заявление по этому поводу.

“По предварительным подсчетам законопроект №6175 от 13.03.2017 о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины", внесенный Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады, приведет к автоматическому лишению гражданства около 5 миллионов украинцев", - говорится в заявлении.

По их мнению, инициатива Президента по ограничению прав зарубежных украинцев является необдуманной, а также приведет к негативным последствиям для Украины из-за потери значительной поддержки украинцев в других государствах, которые на сегодня выступают форпостом лоббирования интересов Украины.

"Призываем Президента отозвать внесенный законопроект, а депутатов Верховной Рады ни в коем случае не поддерживать изменения к Закону о Гражданстве в представленном виде", - подчеркнули Razom for Ukraine.

Одновременно, Украинская Всемирная Координационная Рада обнародовала заявление по поводу внесения изменений в Закон " О гражданстве в Украине” в котором “считает вредными и опасными изменения, предлагаемые Президентом Украины Закона “О гражданстве Украины” относительно реализации права изменения гражданства.

"Такие изменения могут привести к потере гражданства Украины сотен тысяч украинских граждан, которые много лет находятся в вынужденной миграции за пределами Родины", - говорится в их заявлении.

С заявлением к Президенту Украины обратился и Всемирный Конгресс Украинцев, в котором призвал провести общественные слушания относительно поданного им законопроекта, который предусматривает лишение украинского гражданства тех лиц, которые имеют двойное гражданство. В письме также высказывается сомнение в соответствии законопроекта как минимум трем статьям Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, внесенным в парламент президентским законопроектом предлагается прекращать украинское гражданство лица, которое добровольно приобрело гражданство иностранного государства.