Полторак: в Минобороны проанализировали ситуацию с осуждением генерала Назарова

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что судить военных должны судьи, имеющие специальную профессиональную подготовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак заявил на брифинге, комментируя приговор, вынесенный Павлоградскийм судом Днепропетровской области генерал-майору Виктору Назарову.

“Каждый человек, вне зависимости - гражданский или военный, - если совершил преступление, должен отвечать. Но я очень хотел бы, чтобы решения судов, не только в отношении генерала Назарова, а в отношении всех, были абсолютно взвешенными, учитывали факты, и чтобы эмоции не были на первом плане”, - сказал Полторак.

По его словам, в Минобороны проанализировали ситуацию с осуждением Назарова. “В мире таких случаев, когда осуждают не только генерала или офицера, а человека за принятое решение - очень мало”, - подчеркнул Полторак.

Он также прокомментировал решение Назарова отправить транспортный самолет в Луганский аэропорт. “Если бы такое решение не принималось, погибли бы те, кто находился в аэропорту. Но решение было принято - и случилась беда. Я не хочу оправдывать высоких руководителей, но время расставит все на свои места”, - сказал министр.

Также Полторак добавил, что, учитывая специфику Вооруженных сил, судьи должны очень тщательно разбираться в подобных делах. “Судьи, ведущие такие дела, должны иметь определенную подготовку. Потому что судье (в Павлограде — УНИАН) было очень трудно вести дело, поскольку ей надо было разобраться в ведомственных документах, в порядках выдачи распоряжений, принятия решений. Поэтому должны быть определенные требования к судьям, ведущим военные дела”, - считает министр.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Павлоградский суд Днепропетровской области признал виновным генерал-майора Назарова в катастрофе военно-транспортного самолета Ил-76 в Луганске и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

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Президент Украины Петр Порошенко в связи с приговором суда Назарову заявил, что намерен предложить возобновить деятельность специальных военных судов. «За последние три года мы воспитали новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, которые обеспечивают защиту нашей Украины. Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности», - отметил президент.

***14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, было 40 военнослужащих. Все погибли.