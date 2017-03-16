Российский политолог объяснил, почему Кремль "забыл" о письме Януковича Путину с просьбой ввести войска

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, что никакого письма от бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска администрация российского президента не получала, и он "не знает", что постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин зачитывал его, передает Гордон.

"То, что Песков так откровенно вынужден врать, показывает, что этот сюжет с письмом Януковича очень важен. Настолько важен, что ради этого был убит Чуркин. Это не мое маргинальное мнение. Такой информированный и близкий к Кремлю человек, как Алексей Венедиктов (главный редактор радиостанции "Эхо Москвы". – УНИАН.), посвятил аж две передачи этому событию. Душераздирающие детали рассказывал: сначала не допустили скорую помощь, потому что Чуркин сидел в секретном помещении, потом его как-то отвезли в госпиталь, и когда он умер, при вскрытии обнаружили в почках какое-то отравляющее вещество. По мнению американского эксперта, вещество было введено во время ужина в представительстве. В общем, это уже факт", – подчеркнул он.

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Пионтковский считает, что в Кремле не зря вспомнили о письме Януковича с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину ввести войска в Украину. Кремлю крайне важно доказать, что такого эпизода прежде не было, чтобы иметь возможность еще раз использовать данный прием.

"Сейчас меняется стратегия Кремля в отношении лугандонии. Уже максимально подчеркивается ее субъектность, в том числе и через признание паспортов, введение рублевой зоны и так далее. Это дойдет до какой-то формы укрепления власти. Может, пришлют туда Азарова (Николай Азаров – бывший премьер-министр Украины. – УНИАН). Объявят законной властью чуть ли не всей Украины. И уже эта власть обратится к Путину с просьбой ввести войска. Другого объяснения нет. Ведь все уже забыли про это письмо. Зачем снова ситуацию раздувать? На такие преступления и на такое откровенное вранье можно идти только ради какой-то большой политической цели. И мне представляется, что они хотят эту просьбу в ближайшее время осуществить как бы в первый раз", – отметил российский политолог.

Напомним, 16 марта Песков заявил, что в администрацию президента России не поступало письмо сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой к Владимиру Путину ввести войска в Украину.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы "для защиты населения Украины". "…обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович. 1 марта 2014 года", - процитировал Чуркин письмо Януковича.

"Действия России в Украине полностью адекватны и легитимны", - заявил Чуркин. 1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование российских вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Позже это решение было отменено, но российская агрессия не прекратилась.

25 ноября 2016 года Янукович в Ростове-на-Дону подтвердил, что просил Путина ввести войска в Украину, и назвал эту просьбу "эмоциональной".