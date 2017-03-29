На вручении кинопремии режиссер осудил власти РФ за насилие и вспомнил о Сенцове (видео)

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Российский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров во время речи на церемонии вручения премии "Ника" призвал представителей российской власти освободить его украинского коллегу и политического заключенного Олега Сенцова.

Видео выступления Сокурова было опубликовано на странице «Остров Сокурова» в Facebook.

"Сегодня я хочу сказать, что я жду решения от президента ответа на вопрос, который мы обсуждали – судьба Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой", - сказал Сокуров после получения статуэтки в номинации "Честь и достоинство".

Также режиссер осудил действия властей во время мирных митингов в России 26 марта.

«Если вы видели, что происходило в воскресенье, то вы видели, как много было этих жертв – за руки хватали девушек и школьниц и тащили куда-то...грубо, это было насилие», – отметил Сокуров.

По его мнению, «государство делает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми».

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Он добавил, что люди «сейчас наконец поняли, что в стране происходит».

Как сообщал УНИАН, 26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. По данным СМИ, митинги и пикеты прошли в 82 городах РФ. По неофициальным данным, на акцию в Москве вышли до 30 тыс. человек, по данным полиции - 8 тыс., в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тыс.

Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларованной недвижимости руководителя правительства Дмитрия Медведева.

В Москве, по официальным данным, на акции против коррупции было задержано более 500 человек. Правозащитники утверждают, что задержанных больше тысячи.