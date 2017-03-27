Воскресные протесты в Москве: россияне рассказали, почему вышли на улицы (видео)

Участники несанкционированных протестов против коррупции в России рассказали журналисту УНИАН Роману Цимбалюку, что вывело их на улицы.

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"Достало все. Мы уже прожили свою жизнь, а молодежи как? С такими зарплатами, с ипотеками. А они воруют и воруют. Когда уже нажрутся. Вряд ли что-то будет, но стоим", - говорит одна из протестующих.

Люди на площади скандировали "Россия без Путина", "Позор" и "Импичмент".

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги состоялись 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларованной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. Только в Москве, по разным оценкам, участие в митинге приняли от 10 до 30 тыс. человек. По неофициальным данным, на акцию в вышли Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тысяч.

На антикоррупционных митингах в Москве задержали 933 человека. Среди задержанных есть, в том числе и несовершеннолетние.

В отношении большинства из задержанных будут составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП Рф (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). При этом ранее сообщалось, что некоторых задержанных допрашивают сотрудники Следственного комитета. Это может связано с уголовным делом о нападении на полицейского во время протестной акции.