Посол Украины выразил протест Кыргызстану из-за посещения депутатами оккупированного Крыма

Посол Украины в Кыргызской Республике Николай Дорошенко выразил дипломатический протест Министерству иностранных дел этой страны в связи с посещением кыргызскими депутатами временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом посол Украины сообщил в Facebook.

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"Сегодня выразил дипломатический протест МИД Кыргызской Республики в связи с несогласованной с Украиной поездкой в Крым депутата Жогорку Кенеша (парламента - УНИАН), представителя Социал-демократической партии Кыргызстана М.А.Аманкулова. Призвал уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Разъяснил, что Крым - это Украина, и что существуют правила въезда/выезда с оккупированной территории Автономной Республики Крым. Подчеркнул, что нарушители будут привлечены к уголовной/административной ответственности согласно законодательству Украины", - заявил посол.

"Очень надеюсь, что кыргызские власти услышит и примут соответствующие меры, хотя, глядя на фотографии в оккупированном Крыму другого депутата Жогорку Кенеша – Ирины Карамушкиной, понимаю, что очередного визита в кыргызский МИД не избежать и что нам еще нужно приложить много усилий, чтобы достичь взаимопонимания по этому вопросу", - добавил Дорошенко.

Также он выразил персональную позицию человеческого аспекта этой проблемы.

"Объясняя свои визиты в Крым, кыргызские депутаты говорят о дружбе и любви, о мире и согласии, о том, что лидеры должны договориться... Искренне хочется спросить у этих миротворцев, о чем и за чей счет? За счет Украины, ее территории, крови и пота ее народа? Господа депутаты, построить дружбу на крови невозможно! Дружбы на крови не построишь. Россия незаконно оккупировала Крым, вторглась на Донбасс, ежедневно убивает украинских граждан. Пока она не выведет свои войска со всей, подчеркиваю, со всей территории Украины и не компенсирует миллиардные убытки, ни о какой сердечной дружбе и приязни не может быть и речи", - заявил украинский дипломат.