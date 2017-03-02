В Представительстве ЕС ожидают, что "очень скоро" завершится ратификация Соглашения об ассоциации с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время конференции на тему: «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2016 год и планы на 2017 год».

По его словам, 2017 год будет очень важным годом во многих отношениях, и, в частности, для развития отношений Евросоюза с Украиной.

"На прошлой неделе мы видели, как нижняя палата парламента Нидерландов завершила ратификацию Соглашения (об ассоциации). Нидерланды являются последней страной, и мы ожидаем от них завершения ратификации Соглашения, и мы надеемся, что это произойдет очень скоро", - сказал Фреллесен.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

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Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат). Предполагается, что Сенат рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации после запланированных на 15 марта парламентских выборов. Источник в дипломатических кругах сообщил УНИАН, что Сенат Нидерландов в апреле поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

На сегодня Нидерланды являются единственной страной ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ.

По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года и в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.