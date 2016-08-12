Могерини прокомментировала события в Крыму, подтвердила позицию ЕС о непризнании аннексии полуострова

Об этом говорится в заявлении Внешней службы Евросоюза со ссылкой на разговор Могерини с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, которые обсудили обострение напряженности между Украиной и Российской Федерацией.

"Европейский Союз осуждает и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Мы продолжаем быть непоколебимыми в нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнула Могерини.

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"Любые действия, которые могут привести к дальнейшему обострению конфликта нужно избегать всем сторонам, мирное разрешение конфликта является единственно возможным решением. Это относится и к восточной Украине, где мы настоятельно призываем все стороны участвовать в завершении реализации Минских соглашений", - заявила Могерини.

Также она сообщила, что Евросоюз и страны-члены будут постоянно оценивать ситуацию, а также во время заседания комитета по вопросам политики и безопасности ЕС в следующую среду.