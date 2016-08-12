Перестрелки российских военных в Крыму: в Меджлисе рассказали о пострадавшем этническом турке

Об этом рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, передает "112 Украина".

"Эта ситуация под контролем силовиков. Все, что нам удается узнать, это только от местных активистов. Вчера очень много украинских СМИ написали о стрельбе, об обычных гражданах, назвали имя Хафиза Махамадова, но мы сегодня пытались связаться с ним, с его родными. Нам удалось выяснить, что это реальный человек, он действительно пострадал от стрельбы, находится в больнице. К нему не пускают никого. В каком он состоянии, мы не знаем", - сказал Джелялов.

Читайте такжеВ разведке прокомментировали допрос "диверсанта" Панова (видео)

Он добавил, что с некоторыми его родственниками удалось связаться, однако они боятся говорить публично.

"Сейчас наши активисты выясняют определенные обстоятельства. Согласно общей картине, в селе Суворово под ПП "Армянском" 6 августа ночью проходила свадьба. Этот человек не является крымским татарином. Он турок-месхетинец. Проходила свадьба, на которую пришли российские военные. И произошел конфликт между российскими военными и представителями других национальностей. В результате перестрелки пострадали гражданские люди", - отметил Джелялов.

Ранее УНИАН сообщал, что вблизи КПП Армянск 6-8 августа произошло два инцидента, в результате которых российские военные применили оружие. В обоих случаях они находились в состоянии алкогольного опьянения.