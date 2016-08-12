Украинские депутаты призвали мировое сообщество повлиять на Россию для избежания новой волны агрессии

«Уважаемые коллеги-парламентарии, мы вынуждены привлекать внимание мирового сообщества к чрезвычайно угрожающей ситуации, которая складывается, в связи с продолжением политической линии руководства Российской Федерации, направленной на сознательную эскалацию военной агрессии против Украины», – говорится в обращении, переданном УНИАН.

В парламенте отметили, что российская сторона не представила никакой доказательной базы, назвав действия РФ «коварной провокацией».

«Более того - российские спецслужбы в очередной раз совершили преступление, похитив украинца с территории Украины, с целью фабрикации против него «доказательств преступления», - отметила авторы заявления.

По их словам, все шаги Кремля свидетельствуют о том, что российское руководство не отказалось от планов дальнейшего военной агрессии против Украины.

«Российское руководство ищет повод для выхода из переговоров в формате «нормандской четверки» и разрушения Минского процесса. Поскольку Украина такого повода не дает, агрессор вынужден создавать его сам», - подчеркнули депутаты.

«Сегодня государство-оккупант ищет пути, чтобы переложить на Украину и ее международных партнеров ответственность за свои деструктивные действия, а также создает искусственные предпосылки для дальнейшего обострения военного противостояния», - добавили в ВР.

Депутаты подчеркнули, что «действия российского руководства несут прямую угрозу не только для Украины, но и для Европы и всего мира».

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Читайте такжеРоссия прикрывает перестрелку своих пьяных военных, придумав ахинею о "диверсантах" - Турчинов

При этом в ФСБ заявили о гибели двух российских военных при задержании «украинских диверсантов».

По словам президента РФ Владимира Путина, последние события в Крыму являются основанием отказаться от встречи в «нормандском формате» в Китае.

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

11 августа президент Украины поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах адмінкордону с Крымом и на Донбассе.