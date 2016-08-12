Украинские депутаты призвали мировое сообщество повлиять на Россию для избежания новой волны агрессии
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, совместно с Комитетом по иностранным делам обратились к странам-членам Евросоюза, США, Канады и Японии с призывом повлиять на Россию для избежания новой волны агрессии на фоне последних событий в Крыму.
«Уважаемые коллеги-парламентарии, мы вынуждены привлекать внимание мирового сообщества к чрезвычайно угрожающей ситуации, которая складывается, в связи с продолжением политической линии руководства Российской Федерации, направленной на сознательную эскалацию военной агрессии против Украины», – говорится в обращении, переданном УНИАН.
В парламенте отметили, что российская сторона не представила никакой доказательной базы, назвав действия РФ «коварной провокацией».
«Более того - российские спецслужбы в очередной раз совершили преступление, похитив украинца с территории Украины, с целью фабрикации против него «доказательств преступления», - отметила авторы заявления.
По их словам, все шаги Кремля свидетельствуют о том, что российское руководство не отказалось от планов дальнейшего военной агрессии против Украины.
«Российское руководство ищет повод для выхода из переговоров в формате «нормандской четверки» и разрушения Минского процесса. Поскольку Украина такого повода не дает, агрессор вынужден создавать его сам», - подчеркнули депутаты.
«Сегодня государство-оккупант ищет пути, чтобы переложить на Украину и ее международных партнеров ответственность за свои деструктивные действия, а также создает искусственные предпосылки для дальнейшего обострения военного противостояния», - добавили в ВР.
Депутаты подчеркнули, что «действия российского руководства несут прямую угрозу не только для Украины, но и для Европы и всего мира».
Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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При этом в ФСБ заявили о гибели двух российских военных при задержании «украинских диверсантов».
По словам президента РФ Владимира Путина, последние события в Крыму являются основанием отказаться от встречи в «нормандском формате» в Китае.
Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.
11 августа президент Украины поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах адмінкордону с Крымом и на Донбассе.