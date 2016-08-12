США призывают к снижению напряженности между Киевом и Москвой

Об этом сообщает Радио Свобода.

11 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Элизабет Трюдо призвала избегать любых действий, включая риторику, которые бы привели к усилению эскалации ситуации.

Ранее посол США в Украине заявил, что Вашингтон не увидел доказательств в поддержку утверждений России, которая обвинила Украину в подготовке «терактов» в Крыму.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.