В "Народном фронте" рассказали, при каких условиях Яценюк уйдет в отставку

Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Народного фронта" Андрей Помазанов.

Он отметил, что заявления о том, что пока ждут исключительно заявления об отставке премьер-министра Яценюка, являются полностью безосновательными.

"Поскольку "Народный фронт" неоднократно заявлял, что заявление Арсения Яценюка однозначно будет только в случае, когда будет план дальнейших действий, который включает в себя: кандидатуру нового премьера, новый состав правительства и программу", - подчеркнул Помазанов.

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Так, программа должна предусматривать продолжение реформ, в том числе непопулярных, но которые позволят стране выживать, выплачивать вовремя заработные платы и пенсии, поддерживать социальные стандарты и повышать их.

"Арсений Яценюк не напишет заявление, пока не будет знать, как страна будет двигаться дальше путем реформ", – подытожил нардеп.