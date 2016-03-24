В "Народном фронте" рассказали, при каких условиях Яценюк уйдет в отставку
Премьер-министр Арсений Яценюк объявит об отставке, когда будет представлен кандидат на премьерское кресло, у которого будет поддержка Верховной Рады, новый состав правительства и план дальнейшего реформирования страны.
Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Народного фронта" Андрей Помазанов.
Он отметил, что заявления о том, что пока ждут исключительно заявления об отставке премьер-министра Яценюка, являются полностью безосновательными.
"Поскольку "Народный фронт" неоднократно заявлял, что заявление Арсения Яценюка однозначно будет только в случае, когда будет план дальнейших действий, который включает в себя: кандидатуру нового премьера, новый состав правительства и программу", - подчеркнул Помазанов.
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Так, программа должна предусматривать продолжение реформ, в том числе непопулярных, но которые позволят стране выживать, выплачивать вовремя заработные платы и пенсии, поддерживать социальные стандарты и повышать их.
"Арсений Яценюк не напишет заявление, пока не будет знать, как страна будет двигаться дальше путем реформ", – подытожил нардеп.