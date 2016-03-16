У Порошенко надеются на голосование за отставку Яценюка на следующей неделе

Об этом сообщил источник в руководстве Администрации президента, передает "Украинская правда".

По словам собеседника, рассмотрение отставки Яценюка этой неделе маловероятно, потому что "президент в среду улетает в Брюссель".

"Возможен вариант внеочередного заседания в субботу, но это маловероятно. Скорее всего, такое заседание может состояться уже на следующей неделе", - рассказал источник.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало необходимого количества голосов народных депутатов.

22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка с должности премьер-министра.

Однако вчера, 15 марта, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады отклонил проект постановления об отставке премьер-министра Арсения Яценюка.