У Климкина заявили о подготовке международных переговоров по деоккупации Крыма

Об этом "Крым.Реалии" сообщил директор департамента МИДа Алексей Макеев.

«Задачи по организации международного переговорного процесса уже есть и мы начали их реализовывать в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в контакте с другими странами мира», – сказал он.

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Макеев не стал конкретизировать, в чем конкретно заключаются эти задачи. «Я бы не хотел сейчас говорить подробно. Эта работа началась. Нам нужно понять, каким образом, наиболее эффективно мы могли бы создать эту переговорную площадку. Представители Российской Федерации все еще пытаются делать вид, что темы Крыма не существует для России. Тема Крыма существует для всего мира. Нужно сделать так, чтобы Российская Федерация, наконец, это тоже поняла», - заявил директор департамента политики и коммуникаций.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

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Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.