Порошенко: на карте мира нет такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных геополитических амбиций РФ
Президент Украины Петр Порошенко считает, что на карте мира нет такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных российских геополитических амбиций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время торжественного собрания в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.
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«Что гарантирует нам неповторение трагических страниц истории, что гарантирует, что мы хорошо изучили и усвоили уроки прошлого. Гарантирует это нам только государственная независимость Украины. Этот выбор был сделан украинским народом почти 25 лет назад», - заявил Порошенко.
«А вот империя не изменилась, и доказательством того является и аннексия Крыма, и агрессия на востоке нашего государства, и бомбардировки российскими истребителями, бомбардировщиками мирных кварталов в Сирии. И только представьте себе - если бы мы решительно не порвали с Россией в 1991 году, разве сегодня наши дети не должны были бы выполнять так называемый интернациональный долг в Сирии и в других странах Ближнего Востока или где-то еще. Ибо нет на карте мира такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных российских геополитических амбиций», - заявил Порошенко.