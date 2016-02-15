Порошенко: на карте мира нет такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных геополитических амбиций РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время торжественного собрания в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

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«Что гарантирует нам неповторение трагических страниц истории, что гарантирует, что мы хорошо изучили и усвоили уроки прошлого. Гарантирует это нам только государственная независимость Украины. Этот выбор был сделан украинским народом почти 25 лет назад», - заявил Порошенко.

«А вот империя не изменилась, и доказательством того является и аннексия Крыма, и агрессия на востоке нашего государства, и бомбардировки российскими истребителями, бомбардировщиками мирных кварталов в Сирии. И только представьте себе - если бы мы решительно не порвали с Россией в 1991 году, разве сегодня наши дети не должны были бы выполнять так называемый интернациональный долг в Сирии и в других странах Ближнего Востока или где-то еще. Ибо нет на карте мира такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных российских геополитических амбиций», - заявил Порошенко.