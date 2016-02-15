СМИ: в Сирии российские самолеты нанесли удар по больнице "Врачей без границ"

Данных о количестве пострадавших и погибших в больнице "Врачей без границ" пока нет, передает meduza.io. Также в организации не сообщают, какая из сторон, принимающих участие в конфликте в Сирии, нанесла авиаудар.

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Однако по информации The Guardian, которая ссылается на организацию Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что удар был нанесен российскими ВВС. По данным газеты, известно о девяти погибших.