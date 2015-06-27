Необходимо предоставить гражданским лицам право носить оружие - Филатов

Необходимо принять закон об оружии и предоставить гражданским лицам право на его ношение.

Такое мнение выразил народный депутат Украины Борис Филатов в прямом эфире телеканала «112», сообщает пресс-служба депутата.

По мнению народного депутата, вопросом нелегального оружия нужно заниматься на законодательном уровне и предоставить гражданским лицам право на его ношение.

Единственный способ урегулирования проблемы большого количества нелегального оружия, находящегося в обороте на территории Украины - принятие закона об оружии и предоставление гражданским лицам права на его ношение, считает Филатов.

«Закон об оружии (законопроект №1135 – ред..) уже давно ходит по аппарату Верховной Рады. Но у участников коалиции нет политической воли принять тот факт, что если мы хотим узаконить оборот оружия – мы должны дать гражданским лицам возможность оружие получить. С другой стороны, то незаконное оружие, которое находится на руках, нужно пытаться изъять через амнистию, введение в уголовное законодательство других механизмов. Этим вопросом нужно заниматься на законодательном уровне. Я полностью поддерживаю то, что мы должны внести изменения в Конституцию и принять соответствующий закон «о гражданском оружии населения», - сказал Филатов.