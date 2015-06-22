Перешедшего к боевикам экс-помощника министра времен Януковича уволили из-за тайных поездок в Москву

Генерал-майор запаса Александр Коломиец, который перешел на сторону так называемой “ДНР”, был уволен из Вооруженных сил Украины еще в 2012 году за постоянные несанкционированные поездки в Москву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, Коломиец работал в Минобороны в то время, когда ведомство возглавлял Дмитрий Саламатин.

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Коломиец был уволен из Министерства обороны в августе 2012 году с должности начальника отдела анализа информации Генерального штаба ВСУ. Причиной увольнения стали некомпетентность и несанкционированные поездки в Российскую Федерацию, в частности в Москву.

Кроме того, по ходатайству работников военной контрразведки Коломиец был лишен допуска к государственной тайне.

В свою очередь представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнёв написал в Twitter: "Александр Коломиец работал помощником министра Саламатина (времен Януковича). Уволен в 2012-м".