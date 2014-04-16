В Запорожской области СБУ задержала агента военной разведки РФ

В Мелитополе Запорожской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины К., который следовал в Луганск для выполнения диверсионного задания российской военной разведки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что К., 1981 г.р., житель Запорожской области, был завербован офицером разведывательного управления ЧФ РФ и в марте с.г. выезжал в АР Крым за инструкциями для провокаций массовых беспорядков и террора местного населения в Луганской области.

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По данным СБУ, для выполнения преступного задания он должен был создать диверсионную группу из числа жителей Запорожья. Кроме того, они должны были собирать информацию о численности, расположении, маршрутах движения воинских частей Украины на юго-восточном направлении, в первую очередь – привлеченных к антитеррористической операции.

14 апреля 2014 года К. был задержан, решается вопрос о привлечении его к ответственности за государственную измену.

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Как сообщал УНИАН, 15 апреля в железнодорожном пункте контроля «Мелитополь» сотрудники Госпогранслужбы задержали курьеров, которые везли 1,8 млн грн на финансирование антиукраинских митингов в восточных областях.