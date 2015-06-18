Нардепы от "Удара" блокируют законопроект о передаче топлива Курченко Минобороны - депутат
Члены Комитета ВР по вопросам бюджета от группы (фракция "БПП") во время вчерашнего заседания не поддержали законопроект представителя "Народного фронта" Сергея Пашинского относительно безвозмездной передачи топлива Курченко Министерству обороны Украины.
Об этом заявила народный депутат фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол сегодня в комментариях журналистам.
По ее мнению, передача топлива Курченко Минобороне "поставила бы точку в искусственно раздутой теме о том, что его якобы украли".
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"Бесплатная передача топлива Курченко армии покажет, что эта тема раздута искусственно, что это топливо, на самом деле, не украли, что, в действительности, оно в наличии и ушло армии. И теперь "Удар", который поднял эту тему, что якобы это топливо украденное, просто трупом ложится... Никаким образом мы не пропустим этот законопроект!", - рассказала Чорновол.
Более того, она добавила, что сегодня те же депутаты "не допускают, чтобы законопроект вносился на рассмотрение Верховной Рады".
По словам представительницы "Народного фронта", сегодняшний утренний "кризис" в парламенте был вызван не вопросами законопроектов о местных выборах или отставкой Наливайченко, а исключительно вопросом по топливу Курченко".
Как отметила Чорновол, законопроект, предложенный Пашинским, позволил бы в кратчайшие сроки передать топливо Курченко Минобороны.
"Понимаете, просто передать топливо нельзя. Надо выдержать определенные процедуры. В данном случае этот закон позволит армии сделать исключение, а именно: не нужно будет резервировать средства бюджета, не надо в этом году за это рассчитываться", - подчеркнула парламентарий.
При этом Черновол добавила, что не удивляется такому развитию ситуации, поскольку уверена, что за такими действиями депутатов "Удара" стоит Дмитрий Фирташ и его бизнес-партнер Сергей Курченко.