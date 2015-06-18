Нардепы от "Удара" блокируют законопроект о передаче топлива Курченко Минобороны - депутат

Об этом заявила народный депутат фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол сегодня в комментариях журналистам.

По ее мнению, передача топлива Курченко Минобороне "поставила бы точку в искусственно раздутой теме о том, что его якобы украли".

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"Бесплатная передача топлива Курченко армии покажет, что эта тема раздута искусственно, что это топливо, на самом деле, не украли, что, в действительности, оно в наличии и ушло армии. И теперь "Удар", который поднял эту тему, что якобы это топливо украденное, просто трупом ложится... Никаким образом мы не пропустим этот законопроект!", - рассказала Чорновол.

Более того, она добавила, что сегодня те же депутаты "не допускают, чтобы законопроект вносился на рассмотрение Верховной Рады".

По словам представительницы "Народного фронта", сегодняшний утренний "кризис" в парламенте был вызван не вопросами законопроектов о местных выборах или отставкой Наливайченко, а исключительно вопросом по топливу Курченко".

Как отметила Чорновол, законопроект, предложенный Пашинским, позволил бы в кратчайшие сроки передать топливо Курченко Минобороны.

"Понимаете, просто передать топливо нельзя. Надо выдержать определенные процедуры. В данном случае этот закон позволит армии сделать исключение, а именно: не нужно будет резервировать средства бюджета, не надо в этом году за это рассчитываться", - подчеркнула парламентарий.

При этом Черновол добавила, что не удивляется такому развитию ситуации, поскольку уверена, что за такими действиями депутатов "Удара" стоит Дмитрий Фирташ и его бизнес-партнер Сергей Курченко.