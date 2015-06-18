Ляшко заявил, что его фракция не будет голосовать за отставку Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после завершения консультаций в парламенте.

«Фракция Радикальной партии не голосует за отставку председателя СБУ», - сказал Ляшко и добавил, что накануне на встрече с президентом Петром Порошенко они не услышали достаточных аргументов за это.

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На уточнение, есть ли в коалиции голоса за этот вопрос, Ляшко ответил: «Мне кажется, что голоса есть».

Ранее народный депутат Егор Фирсов заявил, что группа “УДАР” в составе фракции “Блок Петра Порошенко” не будет голосовать за отставку Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

В то же время, фракция "Самопомич" готова проголосовать за представление президента Украины Петра Порошенко об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ. Об этом заявил народный депутат от «Самопомочи» Егор Соболев.