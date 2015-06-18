"Самопомич" готова голосовать за отставку Наливайченко - Соболев

Фракция "Самопомич" проголосует за представление президента Украины Петра Порошенко об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

Об этом написал народный депутат от «Самопомочи» Егор Соболев на своей странице в Facebook.

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"Нам надо увольнять каждого руководителя силового органа, который проваливает задание борьбы, а не возглавление коррупции. Следующие - Виктор Шокин и Арсен Аваков", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

Наливайченко был назначен председателем СБУ 24 февраля 2014 года.