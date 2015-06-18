Нардепы от "УДАРа" не будут голосовать за увольнение Наливайченко - Фирсов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Егор Фирсов в комментарии журналистам.

Он объяснил эту позицию тем, что группа “УДАР” не услышала ни одного аргумента в пользу увольнения Наливайченко.

Фирсов выразил удивление по поводу того, как резко изменилась позиция ряда фракций коалиции, в частности, “Народного фронта”, “Батькивщины”, “Самопомочи”, которые “до среды заявляли о том, что они не будут поддерживать президента. Я не знаю, что могло измениться за это короткое время. Может, вдруг, плохо начал работать Наливайченко, но коллеги показали свою непринципиальность”.

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На вопрос о торгах ряда фракций коалиции относительно привилегий в обмен на голосование за отставку Наливайченко Фирсов ответил, что такие разговоры ведутся, но он ничего не знает конкретного о таких договоренностях.

Комментируя возможное назначение Василия Грицака на должность главы СБУ, он отметил: “Я видел и Грицака и Наливайченко в работе, и если их сравнивать, то Наливайченко, если не на голову, то как минимум на три головы выше самого Грицака в профессиональном плане”.

“Грицак - это чисто техническая кандидатура. Я думаю, Порошенко руководствуется теми же принципами при своих назначениях, что эта кандидатура ему будет подчиняться, она будет лояльной к нему и выполнять то, что говорит президент”, - сказал Фирсов.

Как известно, в группе “УДАР” насчитывается 39 народных депутатов.

Как ранее сообщал УНИАН, фракция "Самопомич" готова проголосовать за представление президента Украины Петра Порошенко об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ. Об этом заявил народный депутат от «Самопомочи» Егор Соболев.