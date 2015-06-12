Яценюк призвал министров ускорить выполнение плана по безвизовому режиму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время заседания правительства.

"Я обращаюсь ко всем министрам. Есть четкий план мероприятий, мы уже не один раз собирались, и миссия, которая приедет по проверке плана действий по выполнению безвизового режима, это сентябрь, должна получить исчерпывающие ответы на все технические вопросы, которые лежат в сфере ответственности Кабинета министров", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 22 мая на саммите «Восточного партнерства» была принята декларация, в которой говорится, что до конца этого года Еврокомиссия должна подготовить отчет о выполнении Украиной критериев, необходимых для введения безвизового режима.

Лидеры стран-членов ЕС и стран «Восточного партнерства» отмечают, что выполнение всех поставленных задач позволит завершить процесс выполнения плана либерализации визового режима и позволит Еврокомиссии предложить Европейскому парламенту и Европейскому Совету "освободить украинских граждан от необходимости получения виз".